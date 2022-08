La piattaforma streaming ha riscontrato alcuni problemi durante i match serali di domenica: ecco cosa prevede per i rimborsi

DAZN torna nell’occhio del ciclone. Dopo la prima giornata di campionato, si sono scatenate nuove polemiche a causa di alcuni disservizi che hanno coinvolto le aprtite della domenica sera. In particolare, le maggiori difficioltà nella visione dei match si sono riscontrate durante Lazio-Bologna e Fiorentina-Cremonese, in programma per le 18.30, e Spezia-Empoli e Salernitana-Roma, in programma alle 20:45. La OTT ha quindi optato per i rimborsi agli abbonati, cosa già avvenuto in passato quando c’erano stati gli stessi problemi.

DAZN, ecco le modalità del rimborso

È previsto un iter preciso per richiedere il rimborso, che dovrebbe essere del 25% del canone mensile, secondo quanto deciso assieme all’AgCom. Con l’abbonamento attuale, che ha un costo che varia tra i 29,99 euro al mese ai 39,99, è previsto un risarcimento tra i 7,49 ai 9,99 euro. DAZN si è assunto le proprie colpe e ha però dichiarato che rilascerà un indennizzo a ciascun cliente interessato, che verrà corrisposto secondo modalità rese note nei prossimi giorni. Tra le opzioni, anche quella del rimborso automatico. Solitamente è l’utente a doversi attivare entro sette giorni facendo richiesta con la mail a cui è associato l’account. Oltre al modulo compilato, riscontrabile nelal sezione “Help”, l’utente deve allegare uno screenshot nei formati PNG o JPEG dei dati riportati sul test Misurainternet che consenta di verificare la validità della richiesta.