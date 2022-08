La presentazione della Lazio / I biancocelesti arrivano da una vittoria contro il Bologna targata Immobile

Dopo l’esordio vincente contro il Monza, il Torino si prepara ora ad un’avversaria particolarmente ostica per la prima in casa: la Lazio di Sarri. Come i granata, anche i biancocelesti si sono aggiudicati i tre punti in palio nel match che ha dato il via alla stagione. Contro il Bologna è arrivato un 2-1 iniziato nel peggiore dei modi con l’espulsione del portiere Maximiano, quindi che sarà assente contro i granata. È stato poi condito da un pizzico di fortuna grazie all’autogol di De Silvestri, che ha reso nullo il vantaggio avversario. È però Immobile ad aver messo un punto e tenterà di replicare con la sua ex squadra, con cui ha chiuso tra le polemiche.

Lazio, come è cambiata la rosa con il mercato

Qualche cambiamento ha interessato il club capitolino grazie al mercato, che come dà toglie anche. Oltre a Maximiano, estremo difensore arrivato dal Granada e subito impiegato titolare, è approdato in biancoceleste anche Provedel dallo Spezia. Tra le new entry, Marcos Antonio dello Shakhtar, Casale dal Verona e Romagnoli dal Milan, tutti impiegati contro i rossoblu. Tra gli addi più rilevanti invece, Strakosha, Lucas Leiva e Luis Felipe, tutti e tre svincolati e Muriqi al Maiorca. Una bella rivoluzione che proseguirà ancora nelle prossime settimane, con Ilic e Valeri nel mirino. Intanto Sarri prepara i suoi con i giocatori che ha a disposizione.

Lazio, Immobile resta il pericolo principale

Senza Maximiano in porta, i biancocelesti dovranno fare di necessità virtù. Potrebbe essere l’occasione giusta per vedere l’ex Spezia Provedel esordire ufficialmente con il club. Il pericolo principale resta però Ciro Immobile, che ha già segnato nove gol ai granata in campionato (12 totali) dal suo approdo alle Aquile. Il Toro resta una delle sue vittime preferite nonostante il suo passato in granata. La difesa, che presto vedrà l’arrivo di Schuurs dovrà stare particolarmente attenta.