Schuurs sarà l‘erede di Bremer, molto probabilmente il difensore olandese prenderà anche il numero di maglia lasciato libero dal brasiliano

Questa mattina intorno alle 11:20 è arrivato all’aeroporto di Caselle Perr Schuurs. Il difensore olandese è così sbarcato sul ”pianeta Toro” pronto ad iniziare una nuova avventura. Il giocatore ex Ajax, dopo le visite mediche e la firma sul suo nuovo contratto, diventerà ufficialmente un nuovo giocatore e ovviamente tra le prime decisioni che dovrà prendere ci sarà quella del numero di maglia. Schuurs molto probabilmente prenderà il numero 3. Numero che aveva anche all’Ajax, ma soprattutto il numero che la scorsa stagione apparteneva a Gleison Bremer. Quindi il difensore classe 1999 non solo erediterà in campo il posto che apparteneva al giocatore brasiliano, ma è pronto a ereditarne anche il numero di maglia. Una responsabilità molto importante o meglio molto pesante per Schuurs che cercherà di fare di tutto per non far rimpiangere Bremer e per dimostrarsi all’altezza. Senza alcuna ombra di dubbio Schuurs inizierà la sua avventura con il sorriso sulle labbra (lo stesso che ha mostrato alla sua partenza da Amsterdam e al suo arrivo a Torino) e con molta voglia di fare bene. Ivan Juric, che stava aspettando con impazienza un rinforzo per la difesa, non vede l’ora di mettersi al lavoro con il giocatore olandese.

Schuurs: caratteristiche perfette per fare il nuovo Bremer

Tra l’altro l’ex allenatore dell’Hellas Verona saprà perfettamente che Schuurs ha delle caratteristiche molto simili a quelle di Bremer. Ovviamente il Toro non lo ha scelto a caso, ma con la convinzione che il difensore potrà andare a fare molto bene quello che nella scorsa stagione faceva il difensore brasiliano. Il difensore olandese, come il giocatore della Juve, è forte fisicamente, è molto abile nel gioco aereo e ha anche un buon feeling con il gol, e quest’ultima è una caratteristica difficile da trovare in un difensore. Schuurs potrebbe già scendere in campo nel match tra le mura amiche dello Stadio Olimpico Grande Torino contro la Lazio, con pochi allenamenti sulle gambe ma con tanta voglia di dimostrare fin da subito di che pasta è fatto. L’idea stuzzica sicuramente non poco i pensieri di Juric.