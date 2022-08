Stando a quanto riportato dall‘algoritmo del sito statunitense FiveThirtyEight la squadra di Juric terminerà il campionato al 9^ posto

Il campionato di Serie A 2022/2023 è nella fase iniziale, con una sola giornata disputata, e c’è già chi prova a prevedere la classifica finale con la speranza di azzeccare in primis chi vincerà il campionato, poi chi andrà in Europa e infine chi finirà in Serie B. Tra i primi che hanno provato a fare previsioni, come accade spesso, c’è FiveThirtyEihgt il portale di studio dati di Abc News che prendendo in considerazione dati, statistiche e previsioni, prova appunto a stilare le classifiche finali dei vari campionati. Secondo il sito americano il Toro concluderà il campionato al 9^ posto con 52 punti. Sempre secondo questo portale le possibilità che i granata vincano lo scudetto sono dell’1% mentre quelle di una qualificazione in Champions League sono dell’11%. Davanti al Toro arriverà la Fiorentina con ben 6 punti di distacco dai granata, mentre dietro alla squadra piemontese si posizioneranno il Sassuolo e l’Hellas Verona, che raccoglieranno solo 1 punto in meno rispetto ai granata. Infine, a vincere il campionato sarà l’Inter, il Milan arriverà secondo e al terzo posto si troverà il Napoli. Mentre in Serie B finiranno la Cremonese, che si classificherà terz’ultima, lo Spezia che arriverà penultimo, e la Salernitana che terminerà il campionato da poco iniziato all’ultimo posto.

Serie A, la classifica dell’algoritmo

Ecco la classifica finale del campionato di serie A 2022/2023 secondo l’algoritmo:

Inter 78

Milan 71

Napoli 68

Atalanta 65

Roma 64

Lazio 61

Juventus 61

Fiorentina 58

Torino 52

Sassuolo 51

Verona 51

Udinese 48

Bologna 45

Sampdoria 42

Monza 42

Empoli 39

Lecce 39

Cremonese 38

Spezia 37

Salernitana 36