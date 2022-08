Vlasic verrà schierato tra gli 11 titolari nel complicato match contro la Lazio, per il trequartista croato sarà una grande chance

Archiviata la bella vittoria rimediata alla prima giornata di campionato contro il Monza, il Toro continua a lavorare al Filadelfia per preparare nel migliore dei modi la partita in casa contro la Lazio. Un match nel quale Ivan Juric dovrà fare a meno di Alexey Miranchuk che si è fatto male durante il primo tempo della sfida contro i brianzoli rimediando una lesione tra il primo e secondo grado del bicipite femorale della coscia destra, a causa del quale starà fuori a lungo. Al posto del giocatore ex Atalanta, il tecnico croato contro la squadra capitolina manderà in campo Nikola Vlasic. Il trequartista, connazionale di Juric, vorrà sicuramente sfruttare al meglio l’occasione che gli verrà data, anche perché per lui la partita contro la Lazio avrà un sapore molto particolare essendo la prima da titolare con addosso la maglia del Toro. Inoltre, il numero 16 granata sa benissimo quanto la società piemontese, Juric, i suoi compagni e soprattutto i tifosi granata si aspettano da lui. Vlasic dovrà cercare di non far rimpiangere Miranchuk anche se non sarà affatto semplice, soprattutto perché il trequartista russo si è presentato al Toro segnando il gol che ha sbloccato la partita contro il Monza.

Vlasic: la prestazione rimediata contro la squadra di Stroppa

Vlasic, che nel match contro i brianzoli è andato proprio a sostituire Miranchuk, comunque a Monza qualcosa di buono lo ha fatto vedere, ovvero qualche giocata di qualità, anche se si è notato che il numero 16 del Toro deve ancora assimilare gli schemi e le richieste di Juric. Un fatto normalissimo, dato che il trequartista ex West Ham aveva svolto solo due allenamenti con la sua nuova squadra. Contro la Lazio Vlasic potrà dimostrare di aver assimilato qualche nozione in più. E una cosa può darsi per certa: il trequartista croato, come tutto il Toro, contro la squadra guidata da Maurizio Sarri non vorrà sbagliare, anche perché cercherà in tutti i modi di dare continuità al successo ottenuto alla prima di campionato in terra brianzola.