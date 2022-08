Calciomercato Torino / Jacopo Segre pronto alla cessione a titolo definitivo al Palermo: avventura in granata al capolinea

Il calciomercato del Torino prosegue sia sul fronte delle entrate sia su quello delle uscite. Proprio nelle scorse ore si sono registrate delle novità importanti per quanto riguarda Jacopo Segre. Il giocatore è ad un passo dal trasferimento a titolo definitivo al Palermo in Serie B, campionato che il centrocampista torinese conosce molto bene avendoci già giocato con le maglie di Perugia, Spal, Chievo Verona e Venezia. Dunque il Toro si appresta a salutare Segre, che non rientrava più nel progetto tecnico di Ivan Juric e che aveva attirato su di sé gli occhi del Cagliari e proprio del Palermo. I rosanero hanno avuto la meglio e si apprestano ad accogliere a braccia aperte un nuovo rinforzo. Nell’operazione potrebbe arrivare come contropartita tecnica il giovane Corona, giocatore che andrebbe a rinforzare la Primavera di Giuseppe Scurto.