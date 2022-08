In conferenza stampa, Ivan Juric ha parlato anche di Seck: “Ha qualche dubbio, non ci sarà”

Non è sceso nei dettagli Juric parlando di Seck, ma è chiaro che la mancata convocazione di Seck in vista della sfida di domani sarà legata al mercato. Il trequartista è stato impiegato molto dal tecnico in questo precampionato e pure in Coppa Italia: “Seck può crescere tanto, ora però deve chiarirsi le idee. Domani non sarà convocato perché ha idee un po’ diverse su cosa fare, ha dubbi sul futuro, per questo ora starà fuori con il Monza”. Normale immaginare che Seck si chieda quale spazio possa avere in un Torino che nelle ultime 24 ore ha annunciato Miranchuk e Vlasic, avendo già preso qualche settimana fa Radonjic.