Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro il Monza Juric ha svelato che in porta il titolare sarà Milinkovic-Savic

Nel giorno della vigilia della prima giornata di campionato nella quale il Toro affronterà il Monza, è tornato a parlare dopo diversi mesi Ivan Juric. Ovviamente, anche dato il lungo periodo nel quale il tecnico croato non ha rilasciato dichiarazioni, sono stati tanti i temi toccati. Tra questi argomenti era praticamente inevitabile che, per maggiore chiarezza, non venisse chiesto a Juric chi tra Etrit Berisha e Vanja Milinkovic-Savic sarà il portiere titolare. La risposta dell’ex tecnico dell’Hellas Verona è stata molto chiara: “La gerarchia in porta? Abbiamo valutato sia Berisha che Milinkovic-Savic, in questo momento andiamo su Vanja che ha fatto bene in ritiro e anche con il Palermo, sarà lui il titolare”. Dunque, come successo prima dell’inizio della scorsa stagione, i granata in porta ripartiranno dal portiere serbo che, a partire dal match contro la squadra guidata da Giovanni Stroppa, dovrà farsi trovare pronto e non potrà assolutamente sbagliare. Per il Toro sarà assolutamente fondamentale iniziare il nuovo campionato con il piede giusto. Intanto, nel corso della stagione Berisha proverà sicuramente a ribaltare le gerarchie. Milinkovic-Savic lo sa benissimo e dovrà sempre stare sull’attenti per evitare degli errori che potrebbero costargli molto caro, ovvero il posto da titolare.

Dopo Vagnati anche Juric chiude al possibile arrivo di un nuovo portiere

Per quanto riguarda la porta Juric non ha rilasciato solo le dichiarazioni riportare precedentemente ma ha aggiunto: “Un rinforzo per la porta? No, abbiamo Vanja. Magari mi sbaglio, ma lo vedo più maturo. Lo vedo migliorato”. Così il tecnico croato ha confermato quanto dichiarato dal responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati prima del match di Coppa Italia contro il Palermo, quando dichiarò che per la porta il Toro è a posto. Solo il tempo dirà se la scelta adottata dal club granata sarà stata giusta o sbagliata. Già la partita contro il Monza per Milinkovic-Savic, così come per i suoi compagni, sarà un test molto importante.