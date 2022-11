Verdi è al Verona in prestito con obbligo di riscatto: senza la salvezza l’attaccante tornerà a Torino

Al Toro non è mai sbocciato, né nella prima né nella seconda esperienza granata. Oggi Simone Verdi, in prestito al Verona, sta cercando l’occasione per dire ancora la sua come del resto accaduto nell’ultima stagione, a Salerno con Nicola. In gialloblù il classe ’92 non ha ancora lasciato davvero il segno. Un solo gol in occasione dell’ultima di campionato: rete che non è bastata al Verona per non perdere un’ulteriore partita, quella con lo Spezia. E la sua situazione contrattuale? Resta legata alla salvezza del club, almeno per quanto riguarda la possibilità da parte dei veneti di riscattare il giocatore (e del Toro anche di piazzarlo).

Verdi: salta l’obbligo di riscatto in caso di B

Verdi si è infatti trasferito alla corte di Cioffi – sostituito poi da Bocchetti dopo l’esonero – in prestito con obbligo di riscatto ma a determinate condizioni. Condizione che si riferisce alla permanenza del Verona nella massima serie. Solo in quel caso scatterebbe per i gialloblù l’obbligo di rilevare dal Torino l’intero cartellino di Verdi, che così diventerebbe a tutti gli effetti un calciatore del Verona.

Se Verdi torna è un altro esubero da piazzare

Anche il Toro fa, in un certo senso, il tifo per i veneti, perché se l’attaccante dovesse rientrare alla base il club di Cairo dovrebbe di nuovo mettersi a caccia di una soluzione, sapendo che il giocatore non rientra nel progetto tecnico – almeno con Juric – e che il suo ingaggio lo fa rientrare nell’elenco di quei giocatori che Vagnati ha dovuto già piazzare (come Izzo o come Zaza, che ha rescisso).