Calciomercato Torino / Wilfried Singo è nel mirino di molte squadre tra cui la Juventus ma per ora non è sul mercato

Già in estate Singo era stato cercato da diverse squadre tra cui l’Inter che aveva provato a portarlo a Milano per rinforzare la squadra di Simone Inzaghi, l’operazione poi non si è conclusa e il terzino è rimasto in granata. L’inizio di stagione di Singo al Toro non è stato però certo uno dei migliori, tuttavia il numero 17 di Juric è ancora richiesto da diverse squadre: tra le squadre interessate a lui c’è anche la Juventus che avrebbe bisogno di migliorare la sua corsia di destra per il post-Cuadrado. Il fatto che il contratto dell’Ivoriano scada nel 2024 è poi un invito ulteriore per le altre squadre a farsi avanti. Il Toro però non ha nessuna fretta di cedere il giocatore.

Juric vuole rivedere il Singo dello scorso anno

Singo è sicuramente al centro del progetto del Torino e Ivan Juric lo considera uno dei titolari della squadra e nella seconda parte di stagione è pronto a concedergli maggiore spazio, sperando di ritrovare il giocatore che lo scorso anno grazie alle sue doti atletiche e fisiche era uno dei migliori esterni del campionato. In questa stagione siamo riusciti a rivedere quel giocatore solo nella partita contro la Roma nella quale l’ivoriano ha anche fornito un assist. Per quel che riguarda il futuro, di certo non partirà nel mercato di gennaio: Cairo lo ha blindato e non vuole perdere a metà stagione uno dei più interessanti prospetti della sua rosa. Per un’eventuale cessione ogni discorso è rimandato all’estate, anche se l’obiettivo del Torino è quello di riuscire a convincere il terzino a rimanere considerando anche che il rinnovo di Aina è tutt’altro che scontato.