Calciomercato Torino / Con i giocatori in vacanza, c’è ancora tanto su cui lavorare per società e tecnico a livello di mercato

Spina staccata sul rettangolo verde ma non dietro le quinte per il Torino. Il meritato riposo ritagliato con la pausa Mondiale non ha infatti fermato i contatti tra società e allenatore, che continuano a lavorare in vista del mercato invernale. A gennaio c’è infatti da fare i conti con il ritorno del campionato e in granata, i vuoti da colmare restano parecchi. L’asse Juric-Cairo-Vagnati è quindi rimasto attivo in cerca di pezzi da aggiungere al puzzle.

Toro, servono strategie per gestire gli esuberi

Tante le strategie da elaborare per mettere una pezza ad ogni fronte, a partitre dagli esuberi. Diversi giocatori sono infatti stati messi ai margini e faticano a emergere non trovando spazio. Il loro futuro non vede granata, ma vanno prima piazzati. Diversa è invece la necessità emersa con chi vorrebbe spazio in granata ma non ne trova. Anche per questa categoria bisogna infatti trovare il giusto compromesso, che potrebbe significare sacrificare qualcuno o invece, lasciarli partire.

Toro, da gestire la questione Lukic e il mercato in entrata

Resta poi da decidere il da farsi sulla questione Lukic. Il serbo dal Qatar si è dimostrato aperto verso una cessione già a partire da gennaio. Resta però una pedina importante per il centrocampo di Juric. Serve quindi operare al meglio per invdividuare un sostituto. Il bisogno di avere un centrocampista in più era già stato espresso dal croato, che potrebbe optare per ottenere “due piccioni con una fava”. Non è l’unico ruolo su cui intervenire: anche le fasce e l’attacco potrebbero avere bisogno di essere incrementate e toccherà a Vangati farlo.