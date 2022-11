Calciomercato Torino / Bayeye non ha ancora esordito in serie A con Juric, la cessione in prestito è inevitabile

Come è normale che sia, con l’avvicinarsi di gennaio si sente parlare sempre di più di calciomercato. A proposito di questo tema, molto importante e particolarmente suggestivo, il Toro oltre a dover far fronte alle operazioni in entrata dovrà avere un occhio di riguardo anche per quelle in uscita. Chi lascerà quasi certamente il club granata in prestito è Brian Bayeye che nella prima parte della stagione ha trovato pochissimo spazio e sul quale si sono manifestati gli interessi soprattutto di diverse squadre di Serie B ovvero il Frosinone, la Reggina, il Modena e il Pisa.

Calciomercato Torino: Bayeye pronto al prestito in serie B

Una cessione del terzino è quindi inevitabile, anche perché Ivan Juric e Davide Vagnati sono curiosi di veder giocare Bayeye con continuità in serie B, dopo che lo scorso anno si era messo in luce in C con la maglia del Catanzaro. A fine anno il numero 2 potrà poi tornare alla base per giocarsi le possibilità di permanenza con un bagaglio di esperienza sulle spalle maggiore rispetto all’attuale. Il procuratore del terzino, Vincenzo Pisacane, è già al lavoro per trovare una nuova squadra al suo assistito.