Calciomercato Torino / Cessione a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto ma per Dennis Praet servono intorno ai 10 milioni

La prima volta in cui Davide Vagnati ha parlato con i dirigenti dei Leicester per portare Dennis Praet al Torino è stata nell’estate del 2020. Non se ne fece nulla e i discorsi vennero rimandati all’estate successiva quando un accordo fu invece trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La storia recente è poi nota a tutti: Praet è stato autore di un buon campionato sotto la guida di Ivan Juric ma a fine anno non è stato riscattato, per tutta l’estate il dt ha provato a riportarlo sotto la Mole ma, proprio nelle ultime ore della sessione estiva l’acquisto è sfumato. E ora? Ora l’ennesima trattativa per ripotare in granata il centrocampista belga è ripartita (da settimane ormai) e il Leicester ha dettato le condizioni per lasciar partire il calciatore.

Calciomercato Torino, Praet: le condizioni del Leicester

Praet può andare via dall’Inghilterra ma solamente a titolo definitivo o al massimo con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Niente prestiti secchi o con l’opzione per il solo diritto di riscatto (ipotesi a cui il Leicester si era opposto anche in estate), la richiesta economica è di 10 milioni di sterline, ovvero circa 11,5 milioni di euro ma il Torino proverà a scendere e il club inglese potrebbe anche accontentarsi di una cifra vicina agli 8 milioni di euro. D’altronde in questa prima parte di stagione Praet ha giocato molto poco, non ha nascosto la voglia di andare via e ha perso anche la nazionale (e con essa pure una vetrina prestigiosa come quella del Mondiale per mettersi in mostra). La trattativa è in corso e Vagnati spera di arrivare alla conclusione in fretta.