Calciomercato Torio / Il francese gioca pochissimo al Milan, per lui si parla di ipotesi prestito nella prossima sessione di mercato

La prossima sessione di calciomercato si aprirà il 2 gennaio 2023 e si chiuderà il 31 gennaio 2023. Il Milan, come tante altre squadre, si occuperà anche di piazzare i giocatori che hanno giocato meno in questa prima parte di stagione. Uno di questi è il numero 7 rossonero: Yacine Adli. Il classe 2000 è cresciuto nel PSG, ma è arrivato in Italia dal Bordeaux per 8.5 milioni di euro. Per lui solo 4 partite in campionato, una da titolare e tre da subentrato, dove ha raccolto soltanto un ammonizione, poi ben 11 panchine per lui. Il giocatore può giocare sia come trequartista che come centrale di centrocampo, e aveva fatto una buonissima impressione nelle amichevoli estive. Dopo l’arrivo di De Ketelaere però, è stato addirittura escluso dalla lista Champions e finito ai margini delle gerarchie.

Calciomercato Torino: Adli proposto ai granata

Il suo prestito potrebbe essere una buona occasione per i granata, ma anche la Sampdoria è alle porte. Il Milan sta cercando una squadra a cui cedere temporaneamente il giocatore, possibilmente in Italia in modo da poter valutare il calciatore francese anche nel nostro campionato. Adli è stato proposto anche al Torino ma quella del prestito secco è una soluzione che il tecnico Ivan Juric non aveva particolarmente gradito un anno fa quando era stata portata a termine l’operazione Tommaso Pobega. Ma nel calciomercato, si sa, può succedere di tutto.