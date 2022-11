Calciomercato Torino / La rivoluzione nella dirigenza cambia le priorità in casa bianconera: Wilfried Singo si allontana

Un altro caso Bremer non ci sarà. Almeno per il momento. Alla Juventus da tempo tengono sotto osservazione Wilfried Singo e nelle ultime settimane erano tornate a rincorrersi voci riguardo a una possibile trattativa tra la società bianconera e il Torino per il terzino ivoriano: Urbano Cairo aveva immediatamente fatto sapere all’entourage del giocatore di non avere intenzione di avviare alcuna trattativa a gennaio per il numero 17 (né con la Juventus, né con nessun altro club). Il terremoto delle ultime ore in seno alla dirigenza juventina, con le dimissioni di Andrea Agnelli e di tutto il CdA, avrà però conseguenze anche sul mercato e una trattativa per Singo potrebbe non avviarsi mai. Né a gennaio, né in futuro.

Calciomercato Torino: la Juventus si allontana da Singo

Ma se è ancora troppo presto per pensare a ciò che accadrà la prossima estate, non lo è per parlare del mercato di gennaio. Nonostante le conferme di Cherubini e Allegri, sembra infatti difficile che in casa Juventus si vogliano fare investimenti importanti nel mercato di riparazione: ciò allontana anche le più remote possibilità di vedere un altro dei migliori calciatori del Torino finire dall’altra parte del Po. Singo resta comunque uno dei giocatori granata più ambiti sul mercato, nonostante un avvio di stagione tutt’altro che positivo, con prestazioni spesso al di sotto delle proprie possibilità: la seconda parte di campionato, da giocare con la maglia del Toro, dovrà essere quella del riscatto sul campo per il numero 17.