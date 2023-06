Calciomercato Torino / Il prossimo 1 luglio prenderà ufficialmente il via la nuova sessione di mercato, ecco le cifre della scorsa

Il prossimo 1 luglio prenderà ufficialmente il via la sessione estiva del calciomercato estivo per le squadra di Serie A. Ivan Juric, anche nelle ultime conferenze stampa prima di partire per le vacanze, ha più volte ribadito che la richiesta fatta alla società è che non si ripeti quanto avvenuto un anno fa, quando diversi giocatori lasciarono il Torino senza però essere sostituiti. A proposito della sessione di mercato dell’estate 2022, vediamo ora quanti soldi sono stati spesi dalla società granata e quanti incassati nelle varie operazioni.

Gli acquisti

Sono state sei le operazioni in entrata che hanno portato a un esborso in denaro che il Toro ha concluso nell’estate del 2022, in particolare: Perr Schuurs (Euro 9,4 milioni), Samuele Ricci, arrivato a gennaio con obbligo di riscatto in estate, (Euro 8,5 milioni), Emirhan Ilkhan (Euro 4,9 milioni), Pietro Pellegri riscattato a giugno (Euro 4,2 milioni), Nemanja Radonjic (Euro 1,7 milioni) e Brian Bayeye (Euro 0,5 milioni). Il totale dei soldi investiti nelle sopracitate operazioni è di ben 29,2 milioni di euro. Arrivarono poi in prestito i vari Nikola Vlasic, Aleksey Miranchuk e Valentino Lazaro.

E le cessioni?

Belotti e Ansaldi sono stati ceduti a parametro zero e non rientrano nei valori di bilancio. Discorso diverso per Bremer e Segre: il difensore è stato ceduto alla Juventus per 41 milioni di euro più bonus, con una plusvalenza di 36,8 milioni. Il centrocampista è stato invece riscattato dal Palermo per la modica cifra di 500 mila euro. Il totale, dunque, fa 41,5 milioni di ricavi.