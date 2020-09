Serie A, il Napoli punta Vecino. Il Verona vuole Sanabria

Calciomercato Serie A / L’Inter tratta per la cessione di Skriniar al Tottenham e guarda a Milenkovic della Fiorentina che vuole Quarte del River Plate

Il campionato di Serie A ha preso ufficialmente il via ma a tenere banco continua a essere ancora il calciomercato. E allora partiamo da Napoli dove i partenopei avrebbero messo nel mirino Vecino. I contatti con l’Inter sono già iniziati e il centrocampista avrebbe già dato il suo consenso ad un eventuale trasferimento. Passaggio che dovrebbe avvenire sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerà automaticamente obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze. L’ostacolo, tuttavia, riguarda il costo del riscatto: i neroazzurri chiedono almeno 18 milioni mentre il Napoli vorrebbe spendere meno. Restando in tema Inter, si continua a trattare con il Tottenham per la cessione di Skriniar: l’intesa ancora non c’è ma i neroazzurri si stanno già attivando per cercare l’eventuale sostituto. L’obiettivo sarebbe Milenkovic della Fiorentina o, in alternativa, Smalling del Machester United.

Verona, Salcedo e Tomovic gli obiettivi. E Sanabria…

A coinvolgere l’Inter, poi, c’è anche il Verona che potrebbe riportare a casa Eddie Salcedo. Intanto, l’Hellas continua a cercare il sostituto di Kumbulla volato a Roma e per questo si guarda in casa Fiorentina. L’obiettivo sarebbe Ceccherini che, tuttavia, non otterrà il benestare dei viola al trasferimento fino a quando non arriverà un innesto per la difesa di Iachini. Vicinissimo, invece, è Tomovic della Spal che attende solo di mettere le firme di rito sul contratto che lo legherà al Verona mentre gli Scaligeri, nella giornata di ieri, hanno lanciato il proprio assalto per arrivare a Sanabria. I contatti con l’agente del giocatore sono stati avviati ma ci sarà da sconfiggere la concorrenza del Genoa.

Spostandoci nella Capitale, la Roma sta cercando di portare in giallorosso Borja Mayoral come vice Dzeko dopo che l’affare Milik pare essere ufficialmente sfumato. La trattativa con il Real Madrid, proprietario del cartellino dell’attaccante, è avviata e nelle prossime ore sono attesi i primi sviluppi. Sull’altra sponda del Tevere, invece, la Lazio ha ufficializzato il ritorno in biancoceleste di Wesley Hoedt mentre sulla trequarti arriva Sabili, 23enne in forza al Paderborn. Il giocatore, di nazionalità tedesca ma origini marocchine è atteso a Roma nella giornata di domani.

Calciomercato Serie A, le altre trattative

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo per la difesa di Pioli: l’obiettivo sarebbe Nastasic dello Schalke 04 che in Serie A aveva già militato con la maglia della Fiorentina. I rossoneri puntano ad un prestito con diritto di riscatto ma la trattativa è appena incominciata. A proposito di Fiorentina, invece, i viola lavorano per trovare il sostituto in caso di partenza di uno fra Pezzella e Milenkovic. In questo senso si lavora per Lucas Martinez Quarta del River Plate. In uscita si registra l’interessamento del Valencia per Pol Lirola ma resta ancora da capire la disponibilità della Fiorentina a lasciar partire l’esterno.

Tra le altre, al Parma sta per concretizzarsi un doppio colpo in entrata: quello di Zequiri, attaccante del Losanna, e di Valenti, difensore del Lanus. Il Genoa sta trattando con il Brescia per Terragrossa tenendo sempre aperta, però, la pista per arrivare a Balotelli. Restando in Liguria, la Sampdoria sarebbe vicinissima ad Antonio Candreva mentre lo Spezia ha ufficializzato Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà del Milan che arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Al suo ufficiale esordio in Serie A, il club ligure è vicino a chiudere l’accordo con l’AEK Atene per l’attaccante Daniele Verde. In difesa, invee, il rinforzo è il doriano Chabot. Infine, l’Udinese si appresta invece ad ufficializzare l’arrivo di Bonifazi della Spal.