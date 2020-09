Torino su Joao Pedro: il Cagliari apre ma vuole monetizzare - Toro.it

Calciomercato Torino / Giampaolo vuole una seconda punta da affiancare a Belotti: Joao Pedro è il preferito, ma il Cagliari non vuole contropartite

Parlare di priorità, in casa Torino, è un esercizio retorico destinato a creparsi di fronte alla strategia comunicativa anestetizzante messa in atto dai vertici granata, dal presidente Cairo fino a mister Giampaolo: sul mercato, a sentire dirigenti e tecnico, non ci sarebbe bisogno di nessun innesto. Il regista e il centrale sarebbero orpelli. Nella pratica, però, Vagnati sta lavorando per l’uno e per l’altro. Ma anche per la ‘terza via’: la seconda punta. Sì, perché la prova di Zaza contro la Fiorentina ha confermato le non felici impressioni della prima amichevole e delle prove del Filadelfia: l’11 col 9 (Belotti) è un duo poco compatibile con il 4-3-1-2 che vuole essere l’abito tattico unico della stagione. Si leggono in questo senso i nuovi contatti con il Cagliari e con Joao Pedro, diez brasiliano che il ds granata ha nel mirino da mesi.

La posizione del Cagliari e le alternative

I rossoblu non hanno mai chiuso del tutto alla cessione del classe 1992. Anzi. Come ala sinistra, non ha ancora convinto Di Francesco, che per l’appunto non lo reputa inamovibile. Con l’offerta giusta, J.P. può lasciare la Sardegna.

Eccolo, il nodo. Quella per Joao Pedro sarebbe un’operazione onerosa. Il Cagliari chiede tra i 15 e i 20 milioni, vuole insomma monetizzare dal trasferimento di uno dei suoi pezzi più pregiati. Il Toro ci sta provando, come ovvio in un periodo di poca liquidità come quello attuale, intavolando il discorso sulla base di un prestito oneroso con opzione di riscatto.

Nella lista di Vagnati, al momento in seconda e terza posizione, si leggono anche i nomi di Defrel del Sassuolo e Brian Rodriguez – che fu proposto al Toro a fine agosto -, uruguagio classe 2000. Prima, però, si approfondirà la pista Pedro: il Cagliari ascolterà i granata, ma solo se porteranno convincenti argomenti economici.