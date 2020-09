Passi avanti per Andersen: ma il Torino fatica a cedere - Toro.it

Calciomercato Torino / La missione a Londra ha avvicinato i granata ad Andersen del Lione. Ma senza le cessioni, il suo arrivo è più difficile

E’ tornato da Londra e si è rituffato nel pallone, Davide Vagnati, che ieri era in tribuna per assistere a Torino-Spezia di Coppa Italia Primavera ma aveva un orecchio teso al mercato. La missione oltremanica è stata proficua per incanalare la trattativa per Andersen. Certo, un accordo definitivo ancora non c’è con il Lione – il Toro ha messo sul tavolo un prestito oneroso con opzione di riscatto, cifra totale attorno ai 20 milioni -, mentre i colloqui con gli agenti del calciatore sono stati fruttuosi seppur non ancora forieri della fumata bianca. Hanno aumentato, ad ogni modo, le probabilità che l’operazione (comunque tortuosa) possa risolversi in un sì unanime.

Il Lione studia come sostituirlo. Ma il Toro ha un problema…

A corroborare l’ottimismo dei granata ci sono i movimenti del club di Aulas, che ha avviato una trattativa con lo Strasburgo per Simakan, centrale classe 2000 proposto in Italia anche a Milan e Atalanta. Garcia avrebbe subito bisogno, infatti, di sostituire Andersen, titolare in due partite su quattro dall’inizio della Ligue 1 (ma in panchina per 90′ nell’ultima uscita).

I buoni segnali non riescono tuttavia a nascondere l’intoppo più evidente dell’operazione: l’ingorgo che si è creato all’uscita dal Torino. Djidji allo Spezia, per ora, è una pista bloccata, Izzo non ha al momento offerte concrete mentre Lyanco è tornato in gruppo in attesa che lo Sporting Lisbona si rifaccia sotto per ottenere la stretta di mano con Vagnati.

I tre difensori hanno le valigie in mano ma non ci sono gli ingredienti giusti per sbloccare la situazione. Andersen, in queste condizioni, non può arrivare. L’uomo mercato del Toro, per questo, lavora su binari paralleli: l’entrata dipende dalle uscite, nel reparto in questione. Per ora si procede bene per la prima, ma per le seconde ci sarà ancora da aspettare.