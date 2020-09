Toro tra Torreira e Vera: a Giampaolo serve un regista - Toro.it

Calciomercato Torino / Torreira e l’Atletico sono vicini ma ancora manca l’accordo con l’Arsenal: il Toro osserva e intanto torna su Vera

C’è un lumicino di speranza che impedisce al Torino di chiudere definitivamente il capitolo Lucas Torreira. Perché è vero che il regista uruguagio si è sensibilmente avvicinato all’Atletico Madrid di Simeone, ma è altrettanto verificato che ancora manca l’intesa definitiva tra l’Arsenal e i Colchoneros. Vagnati sa di avere poco spazio per inserirsi nuovamente, ma soprattutto poco tempo, perché da Londra stanno premendo per cedere il centrocampista non gradito a Mikel Arteta. Anche per questo è tornato a guardare in Argentina. Fausto Vera, il 2000 dell’Argentinos, è l’alternativa preferita dall’uomo mercato granata.

Ecco l’alternativa più concreta: contatti in corso

Sin da martedì, quando l’inserimento dell’Atletico è diventato concreto, il direttore dell’area tecnica ha riacceso il secondo forno. Anche quella per il play del Bicho non è una pista semplice, ma decisamente meno onerosa.

Di fatto è sempre stato l’aspetto economico a solcare la distanza tra il Torino e Torreira: alte sono le richieste dell’Arsenal – che non è convinto del prestito con riscatto -, elevate anche quelle del calciatore. Che però – è bene ribadirlo – vedrebbe positivamente la possibilità di tornare in Italia e di lavorare con Giampaolo. Certo, oggi è forte il richiamo di Simeone e della capitale spagnola. Ma dal Toro nessuno ha ancora alzato bandiera bianca.

Il tempo scorre e il calendario avvicina pericolosamente la deadline del 5 ottobre: l’ultimo giorno di calciomercato. E al di là delle schermaglie dei vertici, il club granata ancora cerca l’uomo d’ordine che Giampaolo sta chiedendo da mesi, quello insomma in grado di garantire al suo 4-3-1-2 il senso di una progettualità e non l’incertezza di un rattoppo.