Torreira, l'Atletico Madrid avvicina si all'accordo: Toro sempre più lontano - Toro.it

Calciomercato Torino / Vagnati a Londra anche per Torreira: ma il regista ha un accordo di massima con l’Atletico Madrid. La situazione

E’ partito per Londra con la recondita speranza di poter stravolgere una situazione che da giorni sembrava diretta verso la soluzione meno desiderata. Davide Vagnati ha provato a dare un epilogo diverso, alla tortuosa trattativa tra il Torino e l’Atletico Madrid – oltre a lavorare per Andersen: ma il compromesso economico con l’Arsenal e con il calciatore non è stato mai definitivamente raggiunto. Gli spiragli sono ormai una fessura da cui trapassa una lama di luce. Troppo poco. Perché nel frattempo ai Gunners si è avvicinato l’Atletico Madrid. Che ora è pronto a chiudere per il regista classe 1996.

Il Torino è ancora senza regista

Con il calciatore c’è un’intesa di massima. Torreira è attirato dalla possibilità di lavorare con il Cholo Simeone e di misurarsi con il campionato spagnolo. Restano da sistemare alcuni dettagli tra i club, ma la via è quella giusta per arrivare alla stretta di mano.

Per il Toro è dietro l’angolo una batosta. Perché il play ex Samp era il favorito di Giampaolo per il ruolo di play, per il quale ancora manca il titolare. E checché ne dica Cairo, è una figura che sul mercato il Toro ha cercato e continuerà a fare a prescindere da Torreira. L’alternativa Fausto Vera è complessa ma non tramontata. C’è una postilla, però: il tempo stringe, ormai. Sarebbe deleterio, arrivare al gong del 5 ottobre senza un regista nell’undici.