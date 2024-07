Il ds dei lagunari si è espresso sulla situazione del giocatore conteso tra nerazzurri e diverse squadre di A, tra cui il Toro

Il Torino, dopo aver ufficializzato l’uscita di Buongiorno e quasi chiuso quella di Ilic con lo Zenit, si è mobilitato anche per due colpi in entrata. Successivamente al riscatto di Masina, sono infatti arrivati Saul Coco e Paleari. Ora si attenderanno altri nuovi acquisti. I granata sondano diversi obiettivi come, ad esempio, il già più volte citato Tanner Tessmann del Venezia, su cui è nota la concorrenza da parte dell’Inter. Sull’interesse dei nerazzurri e dei granata ha avuto modo di esprimersi a riguardo il direttore sportivo dei lagunari Filippo Antonelli.

“Tessmann-Inter? La trattativa può saltare”

“Va via Tessamann – esordisce così Antonelli, dando quindi già per assodata la partenza dello statunitense – quindi c’è da prendere un centrocampista, per il resto non ci sono nomi particolari in uscita. Già l’anno scorso a fine mercato c’era stata qualche possibilità per Tessmann, non concretissima, quindi lo abbiamo tenuto, ora il ragazzo ha espresso il desiderio di andare e ci sono diverse trattative in ballo”. In primis quella con l’Inter che, afferma Antonelli, “era chiusa, volevamo riprenderlo in prestito, ma Tessmann ha espresso la volontà di andare da altre parti. L‘Inter non ha ancora deciso la squadra in cui mandarlo in prestito e questo potrebbe far anche saltare la cosa”.

Antonelli: “E sul Toro…”

Ed ecco che la questione Tessmann pare riservi ancora margine di manovra, con diverse squadre che restano in corsa. Tra queste chiaramente la squadra del suo ex tecnico Paolo Vanoli. “Il Torino? – ha risposto Antonelli – non lo so se si voglia inserire”. Il ds ha poi aggiunto: “Il Como mi ha chiamato, la Fiorentina ha fatto dei sondaggi, poi diverse squadre all’estero che però non mi hanno chiamato. Bologna? Sartori lo ha seguito ma senza mai fare offerte. Ha tanto potenziale, sicuramente qualcosa verrà fuori”.