Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, venerdì 19 luglio

Alvaro Morata diventa ufficialmente un giocatore del Milan. Per il vincitore di Euro2024 da capitano della Spagna, contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per un’altra stagione. L’ex attaccante dell’Atletico Madrid indosserà la maglia numero 7.

Fiorentina, prima Pongracic poi Colpani?

La Fiorentina ieri ha chiuso il rapporto con Nikola Milenkovic, ceduto al Nottingham Forest, e oggi ha accolto il suo sostituto. Si tratta del centrale croato Marin Pongracic dal Lecce, che arriva per la cifra di 15 milioni di euro più uno di bonus. Bruciata la concorrenza del Rennes. Per lui un ingaggio da 2 milioni di euro a stagione. I viola intanto puntano Andrea Colpani del Monza. Secondo La Repubblica la trattativa con i brianzoli è ben avviata, tanto che ieri sera c’è stato un incontro tra Pradè e Galliani. La formula dovrebbe essere quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Napoli, oltre Brescianini occhi su Musah

Per quanto riguarda il Napoli, il ds Manna e Antonio Conte stanno cercando di puntellare il centrocampo. Un nome caldo è quello di Brescianini, la cui valutazione del Frosinone è superiore a 10 milioni di euro. Gli azzurri, nel frattempo – come riporta Il Mattino – avrebbero messo gli occhi su Musah del Milan. I rossoneri, intanto, si incontreranno quest’oggi con il padre di Samardzic per vedere se ci può essere una continuazione nelle trattative.

Inter, ufficiale Alex Perez. Futuro italiano per Sanchez?

L’Inter ha ufficializzato il difensore classe 2006 Alex Perez, in arrivo dal Real Betis. Il giocatore aveva già sostenuto le visite mediche martedì scorso e ora è pronto a mettersi a disposizione di Inzaghi. Nelle casse degli spagnoli 500.000 euro e bonus legati alle presenze, ai quali verrà aggiunta una percentuale sulla futura rivendita. Restando invece in tema Inter, un ex nerazzurro potrebbe rimanere in Italia e si tratta di Alexis Sanchez. Su di lui è noto ci sia un ritorno nostalgico dell’Udinese, ma secondo il Corriere della Sera non è escluso ci siano altre pretendenti per il fuoriclasse cileno.