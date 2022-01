Calciomercato Torino / Davide Vagnati è vicino all’accordo con la Spal per Demba Seck: si può chiudere in tempi brevi

Demba Seck è a un passo del Torino. Dopo aver chiuso l’operazione Pietro Pellegri (a breve verrà ufficializzato il suo acquisto) e aver trovato l’accordo con l’Empoli per Samuele Ricci, il dt Davide Vagnati è ora vicino all’intesa con la Spal per l’attaccante senegalese. Restano da limare alcuni dettagli ma Seck si potrebbe trasferire sotto la Mole a titolo definitivo, per un cifra intorno ai 3-4 milioni di euro, anche se la Spal ne chiede 5 ma sembra esserci la volontà da ambo le parti di arrivare a un accordo: domani è previsto un nuovo contatto tra le parti per cercare di arrivare a un’intesa.

Calciomercato Torino: Seck si avvicina ai granata

Classe 2001, Seck si è messo in luce nella prima parte di questo campionato in serie B dove ha collezionato 18 presenze e segnato 1 gol. Non è una prima punta, anche se per qualità fisiche potrebbe tranquillamente giocare in quella posizione (è alto 1,90 metri) ma nel 3-4-2-1 di Ivan Juric potrebbe agire sulla trequarti campo, a sostegno del centravanti. In questa stagione è stato impiegato come ala destra nel 4-2-3-1 o come attaccante esterno nel 4-3-3.

Così come Pellegri e Ricci, anche Seck è un giovane di grande prospettiva, un giocatore che, se la trattativa dovesse essere portata a temine (ci sono tutti i presupposti perché ciò avvenga) Ivan Juric dovrà riuscire a valorizzare e far crescere.