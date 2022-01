Calciomercato Torino / Ci pensava il Genoa, che però ha preso Piccoli, e in Spagna pochi movimenti concreti: Vagnati alle prese con la cessione di Zaza

Non serviva certo l’arrivo di Pietro Pellegri, per certificare che Simone Zaza è ai margini del progetto tecnico del Torino. L’attaccante lucano classe 1991 ha trovato pochissimo spazio in stagione pur essendo nei fatti la prima alternativa di Sanabria, visto il lungo infortunio di Belotti. Ora che il club ha preso un’altra punta nel mercato di gennaio, la concorrenza si fa più folta. E all’orizzonte c’è pure il ritorno del Gallo che, a meno di movimenti clamorosi sul mercato in questi ultimi giorni, resterà in rosa – e Juric lo considera il titolare – fino alla scadenza del contratto nel prossimo giugno.

Le trattative non decollano

Tutto sarebbe apparecchiato per la cessione di Zaza. Le trattative, però, languono. I granata vorrebbero piazzarlo altrove. Ma se i lavori per cedere Baselli (promesso sposo del Cagliari) e Verdi (vicino alla Salernitana) stanno procedendo bene, quelli per lui e Izzo vanno a rilento. I granata sperano che si sblocchi qualcosa nelle ultime ore, quelle delle spese frenetiche. Zaza piaceva al Genoa, che però ha preso Piccoli, era tra gli obiettivi del Maiorca, che però sta provando ad arrivare a Muriqi della Lazio. Era entrato anche nei radar del Venezia, che sta ancora cercando una punta, ma non si è approfondito il discorso. I giorni scorrono, ma per ora non offrono una soluzione. Il Toro, al momento, ha quattro punte in squadra.