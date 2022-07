I tre non rientrano nella lista dei giocatori scelti per il ritiro in Austria. Verranno ceduti, non è escluso l’addio definitivo

Ivan Juric e il Torino si affacciano al ritiro austriaco. Il tecnico ha compilato la lista di giocatori con cui lavorerà in questo precampionato. Al momento figurano anche interpreti la cui permanenza è in bilico. Uno su tutti Bremer, con più di un piede fuori da Torino, ma considerato attualmente parte integrante della rosa granata. Per altri non è stato nemmeno riservato il privilegio di trovarsi tra i 32 selezionati. Tra i giocatori sotto contratto con i granata e appena rientrati dai rispettivi prestiti, 3 infatti non saranno presenti in Austria. Stiamo parlando di Christian Celesia, Altin Kryeziu e Samuele Vianni.

Celesia verso Piacenza

Il trio ha fatto parte della rosa della Primavera 2020-2021, che ha visto prima la nefasta conduzione di Marcello Cottafava poi quella salvifica di Federico Coppitelli. Dopo aver strappato la permanenza in Primavera 1, tutti e tre sono stati spediti in prestito. Celesia ha iniziato la stagione in Serie B, all’Alessandria. Soltanto 3 presenze agli ordini di Moreno Longo, così a gennaio passa alla Paganese, dove gioca 11 gare di regular season di Serie C per poi fare i conti con la retrocessione tra i dilettanti tramite i beffardi playout con la Fidelis Andria. Per lui all’orizzonte l’opportunità di continuare il suo percorso lontano dalla base al Piacenza, che cerca un giocatore proprio con le sue caratteristiche.

Vianni e Kryeziu: difficoltà in prestito, non sono escluse la cessioni

Divisa invece tra Belgio e Slovenia la stagione di Altin Kryeziu. 14 presenze in Serie B belga con la maglia del Virton e 7 maturate al Tabor Sezana in prima divisione slovena. Qualche acciacco lo ha un po’ debilitato e cerca una realtà che potrebbe garantirgli continuità. Ha giocato più di tutti invece Samuele Vianni, in prestito nell’ultima annata al Trento. 26 presenze ma zero alla voce gol segnati. Entrambi sono chiaramente sul mercato. Il Toro aspetta offerte per il prestito, ma non sono escluse partenze a titolo definitivo.