Calciomercato Torino / Terminato il prestito alla Paganese, Christian Celesia è rientrato alla base ma ha di nuovo le valige in mano

Dopo una stagione divisa tra l’Alessandria e la Paganese, con la seconda esperienza ben più importante per minuti collezionati, Christian Celesia è ora tornato al Torino ma ha già le vaglie in mano: il difensore ex Primavera non rientra nei piani di Ivan Juric e il dt Davide Vagnati è al lavoro per cercargli una nuova squadra. Per il difensore si è fatto avanti il Piacenza, che milita nel campionato di serie C ed è alla ricerca di un giocatore duttile, che possa giocare sia come terzino sinistro che come centrale di difesa: caratteristica questa che appartiene proprio all’ex Primavera granata. Nelle scorse settimane si sono registrati anche altri sondaggi, sempre da squadra di serie C per Celesia ma al momento sembra essere proprio il Piacenza la squadra più avanti nella trattativa.