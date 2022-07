La ritardata cessione di Bremer blocca le operazioni in entrata di Solet e Kumbulla: i due difensori che devono sostituire il brasiliano

Tutto fermo nella trattativa tra Torino e Inter per Gleison Bremer, il problema che non permette alle due parti di trovare un’intesa è la richiesta del Toro che vuole dall’Inter 40 milioni per lasciar partire il migliore difensore della Serie A, motivo per cui nell’affare si parla anche di contropartite (come Cesare Casadei) per abbassare la cifra cash. La mancata chiusura della trattativa tra Inter e Torino sta anche bloccando le operazioni in entrata. Infatti i granata, visto che perderanno Bremer hanno già pensato a due sostituti da acquistare con i soldi che arriverebbero proprio dalla cessione del centrale brasiliano. I due nomi sulla lista di Vagnati sono Marash Kumbulla della Roma e Oumar Solet del Salisburgo. Tra questi due nomi Solet è distante, nonostante l’accordo con il giocatore ci sia, il club austriaco chiede più soldi di quanto il Toro possa offrire prima di cedere Bremer. Il 22enne francese vale attualmente 12 milioni di euro, con i suoi 192 centimetri è un difensore molto fisico con caratteristiche molto simili a quelle del numero 3 granata.

Kumbulla: pallino di Juric

L’altro obbiettivo in difesa è Marash Kumbulla. L’attuale giocatore della Roma non è ritenuto indispensabile dai giallorossi, che dopo averlo pagato ben 26,5 milioni di euro sarebbero anche disposti a lasciarlo partire, ma solo con una buona offerta. Questa buona offerta può arrivare solo dopo la cessione di Gleison Bremer. Juric già conosce Kumbulla, lo ha avuto come giocatore al Verona e in quegli anni il centrale albanese ha brillato. L’attuale numero 24 della Roma ha un valore di circa 16 milioni di euro. Anche lui 22enne alto 191 centimetri, molto fisico. Entrambe queste operazioni in entrata sono bloccate e si sbloccherebbero solamente dopo la cessione di Bremer.