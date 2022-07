Calciomercato Torino / Il centrocampista Ibrahim Karamoko torna in Francia e riparte dalla seconda squadra dell’EA Guingamp

Era arrivato dal Chievo Verona (con cui aveva anche esordito in serie A) nell’estate del 2020 per rinforzare la Primavera del Torino in quel momento allenata da Marcello Cottafava: nonostante le importanti doti fisiche e tecniche, Ibrahim Karamoko non è però riuscito a esprimere pienamente il proprio potenziale e soprattutto non è riuscito a convincere Ivan Juric prima, che lo scorso anno lo aveva anche convocato per il ritiro estivo a Santa Cristina in Valgardena. Non è poi andata molto meglio nel corso dell’ultima stagione trascorsa in Belgio in prestito al Virton. Ora l’esperienza al Torino di Karamoko è giunta al termine e il centrocampista torna nella sua Francia dove è pronto a ripartire con la maglia dell’EA Guingamp II, la seconda squadra del club transalpino.