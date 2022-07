Calciomercato, il Torino continua a trattare per Laurientè con il Lorient, cercando di far leva sulla volontà del giocatore

Armand Laurientè vuole lasciare il Lorient, squadra di Ligue 1 con cui ha trascorso l’ultima stagione. Proprio sulla volontà del giocatore i granata stanno cercando di fare leva nella trattativa con la squadra francese. Sia il Torino che il Sassuolo sono molto interessati al giocatore e sperano di riuscire ad assicurarsi le prestazioni del 23enne francese. Il Torino si è mosso prima dei neroverdi e per questo è in vantaggio sui suoi concorrenti. Ma comunque bisogna fare attenzione alla squadra di Reggio Emilia che ha bisogno di un trequartista per rimpiazzare Djuricic, il suo numero 10 che da questa stagione è svincolato.

Il Toro vuole acquistarlo subito per poterlo dare a Juric già in Austria

I granata stanno cercando di chiudere la trattativa con il Lorient in fretta per poter mandare il giocatore in ritiro in Austria con il resto della squadra. tra le due squadre c’è però una piccola distanza, infatti la squadra francese vorrebbe ottenere dalla cessione di Laurientè almeno 8 milioni a cui aggiungere poi eventuali bonus, la squadra italiana invece vorrebbe chiudere la trattativa sborsando 7 milioni più bonus. La distanza è minima e dovrebbe essere colmata senza grandi difficoltà, ma bisogna comunque fare attenzione che questa piccola distanza non dia il tempo ad altre squadre di inserirsi nella trattativa e soffiare il giocatore al Toro