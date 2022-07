Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna ha parlato in un’intervista delle possibili cessioni di Barrow e Orsolini

Negli ultimi giorni si è parlato molto dei possibili addii al Bologna di Barrow e Orsolini, che potrebbero lasciare la squadra emiliana per continuare altrove le rispettive carriere. Entrambi sono seguiti dal Torino che in passato ha già provato ad acquistarlo senza successo. Claudio Fenucci in un’intervista a Tuttomercatoweb ha parlato proprio delle situazioni di questi due giocatori spiegando che la scelta è del tecnico e dipende da come vorrà schierare la squadra nella prossima stagione. In particolare ha detto le seguenti parole: “Per Orsolini deciderà anche il settore tecnico in base al modulo, se torneremo a giocare con i tre attaccanti non si muoveranno”.