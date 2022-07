Il Bologna su Ferguson, Ranocchia e Bradaric per la Salernitana di Davide Nicola: il mercato delle altre di serie A

Il calciomercato estivo procede con diversi colpi ad effetto, come quello di Di Maria e Pogba che sono arrivati a Torino per vestire la maglia della Juventus, ma ci sono anche diverse altre operazioni che passano più inosservate ma che possono essere molto importanti. A partire da Ferguson che è sempre più vicino al Bologna. Il centrocampista classe ’99 dell’Aberdeen è ad un passo dall’unirsi alla squadra di Mihajlovic per portare i rossoblù a fare un salto in avanti in classifica e posizionarsi nella parte sinistra del tabellone. Operazioni anche in uscita dal club felsineo, con Hickey che lascia la Serie A per 22 milioni (bonus compresi) per andare al Brentford. Continua intanto la trattativa tra Lille e Milan per Renato Sanches, i concorrenti dei rossoneri, il PSG, non ha ancora trovato l’intesa con l’altro club francese, lasciando così la possibilità al Milan di portarsi a casa il centrocampista. Si rinforza anche la Fiorentina che ufficializza l’arrivo di Gollini a Firenze. Il portiere italiano è stato acquistato dalla Viola in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta.

Il Verona si muove in fretta, la Salernitana si rinforza, Sampdoria e Cagliari trattano

Dall’Hibernian potrebbe arrivare al Verona il difensore classe 2002 Josh Doig e Milan e Verona trattano per il prestito con diritto di riscatto e controriscatto di Daniel Maldini. La Salernitana intanto è vicina a Filippo Ranocchia e a Filip Bradaric per rafforzare il centrocampo e cercare ancora la salvezza. Intanto Sampdoria e Cagliari trattano per Verre, Rog e Askildsen.