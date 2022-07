Calciomercato Torino / Jacopo Segre, autore di una buona stagione al Perugia, è tra gli osservati speciali di Juric, e piace a molti club

Dopo la buona stagione al Perugia Jacopo Segre è tornato a casa. Ad accoglierlo al Filadelfia in vista del ritiro, l’attuale tecnico granata Ivan Juric, ancora poco convinto dalle scelte di mercato operate fin qui dal club e aperto ad ogni possibilità: si apre quindi uno spiraglio per il centrocampista classe ’97 cresciuto nella Primavera del Torino, che finora ha avuto qualche possibilità di mettersi in mostra in granata solamente durante la gestione di Marco Giampaolo.

Toro, Segre a caccia di riscatto con la piazza granata

Anche nella stagione 2020/2021 gli spazi per lui non sono stati molti e dopo l’arrivo a gennaio di Rolando Mandragora era stato ceduto in prestito per cercare di giocare con maggiore continuità: prima alla Spal e poi al Perugia, il centrocampista si è ritagliato spazi importanti nella Serie cadetta, soprattutto nell’ultimo anno. Trentasette presenze, un gol e de assist dopo, ecco che è pronto a giocarsi le sue carte ancora una volta.

Segre, a Juric l’ultima parola: alla finestra tanti club

Per riuscire nell’impresa dovrà però convincere Juric e la società e tra gli incentivi ci sono le poche mosse in entrata effettuate da Vagnati. Resta tutto in divenire e potrebbe essere il momento giusto per rconquistare il suo posto. E se col Toro non dovesse andare, Segre ha già numerose alternative ad attenderlo: sul fronte mercato è infatti tra i nomi più blasonati, soprattutto per quanto riguarda la Serie B.: dal Palermo alla Ternana fino al ritorno di fiamma della Spal. C’è anche l’ipotesi Cagliari: l’idea del Torino è quelli di inserirlo come contropartita tecnico nell’affare Joao Pedro.