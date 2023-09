Sono diversi i giocatori in scadenza di contratto nell’estate 2024: Vagnati & co dovranno decidere quale sarà il futuro di ciascuno

Il calciomercato, si sa, non dorme mai. E allora, anche con la sessione appena terminata, non si smette di pensare ai movimenti da effettuare all’interno della rosa. In particolare, con la stagione che si muove in direzione di gennaio, è bene iniziare a riflettere sulle situazioni contrattuali di tutti i giocatori in scadenza di contratto, anche per evitare brutte sorprese dovute ai tempi di attesa. Nell’estate appena terminata solo Adopo ha salutato tra quelli con il contratto terminato, mentre Djidji ha rinnovato per un’altra stagione. Anche quest’anno, dunque, la storia si ripete, con Vagnati & co che già da adesso si muoveranno in questo senso.

La situazione giocatore per giocatore

Sono 5 in questa stagione i giocatori in scadenza di contratto, escludendo ovviamente Soppy che è in prestito con diritto di opzione. Si tratta di Ricardo Rodriguez, Linetty, Djidji, Vojvoda e Gemello. Per quanto riguarda il capitano, ci sono già dei contatti tra gli agenti e il club, e si conta di poter arrivare presto a una soluzione. Su Linetty ci sono poche novità, il polacco avrebbe potuto salutare durante questa sessione ma non lo ha fatto, e quindi è lecito aspettarsi un incontro tra le parti per giungere a un rinnovo di contratto. Stesso discorso anche per Vojvoda, che aveva alcune sirene turche nell’ultima settimana, tutte offerte però rifiutate dal club. Non avrebbe senso a questo punto non averlo venduto per poi perderlo a zero, quindi ci si aspetta il rinnovo in questi mesi. Capitolo Gemello: il portiere aveva diverse richieste dalla Serie B per incrementare il proprio minutaggio, ma è stato deciso di farlo rimanere come secondo di Milinkovic-Savic anche per questa stagione. Le ambizioni del ragazzo saranno decisive: se chiederà di giocare, allora potrà essere rilasciato; se dovesse accettare ancora di fare il secondo – magari insidiando il serbo – potrebbe rinnovare.

Il capitolo Djidji

Infine, la situazione più delicata riguarda Djidji. Il difensore, come detto, era già in scadenza in questa stagione e ha rinnovato per un altro anno per volere di Juric, che lo apprezza molto. Fin qui non ha però mai messo piede in campo, rendendosi indisponibile già dal ritiro di Pinzolo per problematiche dovute a un’operazione all’ernia inguinale. Adesso l’ex Nantes si è operato nuovamente e starà lontano dai campi per almeno due mesi, dunque non potrà aiutare la squadra. Se dovesse continuare ad avere problemi fisici ovviamente la società deciderebbe di lasciarlo andare, per buttarsi su un giocatore pronto. Tutto da monitorare qui dunque, perché dipende dal suo rientro.