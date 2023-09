Il difensore svizzero è tra i giocatori del Toro che ha il contratto in scadenza nel 2024 ma si sta già lavorando per il rinnovo

È finita da poco la sessione di calciomercato estiva ma il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati ha ancora molto lavoro da fare per portare il Toro ad essere un club sempre più importante e competitivo. Attualmente tra le priorità fissate nell’agenda del dirigente ex Spal c’è quella di capire il futuro dei giocatori che hanno il contratto in scadenza nel 2024. In tutto sono cinque i granata che hanno il contratto che scadrà a breve e tra di loro c’è Ricardo Rodriguez, un giocatore estremamente importante per Ivan Juric e per il quale il Toro farà di tutto pur di non perderlo. Il difensore svizzero, oltre ad essere un punto di riferimento in campo, è un leader all’interno dello spogliatoio granata. Una figura carismatica che non parla tanto, ma che quando lo fa è in grado di farsi ascoltare da tutti senza che nessuno fiati. Non è un caso che in uno dei summit di mercato avvenuti ad agosto il presidente granata Urbano Cairo abbia voluto che partecipasse anche Rodriguez. Il Toro ha già avviato i contatti con il procuratore del numero 13 granata per cercare di trovare al più presto un accordo che porti a prolungare il rapporto tra il club piemontese e il difensore ex Milan.

Rodriguez: “Voglio giocare ancora a lungo”

Stando alle parole rilasciate da Rodriguez a inizio agosto ai microfoni della Lega Serie A il rinnovo dello svizzero classe 1992 non sarà solamente di una stagione ma di più. Infatti il numero 13 del Toro aveva dichiarato: “Voglio giocare ancora a lungo”. Parole che ovviamente non sono passate inosservate e che hanno fatto rumore. Il difensore ex Milan dunque sente di poter dare ancora tanto al mondo del calcio e di conseguenza alla nazionale Svizzera e al Toro. Juric è sicuramente tra i primi che spera di avere con sé Rodriguez ancora per molto tempo ed è, senza alcuna ombra di dubbio, anche tra i primi a fare il tifo per il rinnovo di Rodriguez. Le parti continueranno a mantenere vivi i contatti per trovare una quadra e già molto, ma molto presto potrebbero esserci novità su questa vicenda.