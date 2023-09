Le parole di Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma: “Scorrettezza di Gasperini? Non lo dico, abbiamo parlato con Duvan”

Retroscena di calciomercato che riguarda Duvan Zapata. Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato in conferenza stampa e ha detto: “Scorrettezza di Gasperini? Non lo dirò mai. Lui e l’Atalanta prendono le scelte. Non posso nascondere che abbiamo parlato con Duvan, volevamo prenderlo. Alla fine non ci siamo riusciti, ma abbiamo trovato altre soluzioni”.