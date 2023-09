Calciomercato Torino / Il club ungherese ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Oliver Jurgens, lo scorso anno in forza alla Primavera granata

La sessione estiva di calciomercato si è da poco conclusa in Italia ma non in tutto il mondo, è così che l’Ujpest, società che milita nel massimo campionato ungherese, ha ora ufficializzato l’acquisto dal Torino di Oliver Jurgens, attaccante estone classe 2003 che nella scorsa stagione ha collezionato 9 gol in 25 presenze (due reti nel nel derby d’andata contro la Juventus) con la Primavera di Giuseppe Scurto.