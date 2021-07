Calciomercato Torino / Ivan Ilic non è al momento una priorità, ma Ivan Juric lo ritroverebbe volentieri: la situazione

A Ivan Ilic è bastata una stagione per diventare uno dei pupilli di Ivan Juric. Il tecnico di Spalato ha apprezzato al Verona le qualità del centrocampista classe 2001, che era al “Bentegodi” in prestito dal Manchester City e lì è tornato al termine della stagione 2020/2021. La situazione è presto spiegata: da un lato c’è l’Hellas che sta tentando di riportare in Italia il calciatore, nuovamente in prestito, ma ancora non si è trovata la quadra. Dall’altro lato c’è il Toro, che osserva e medita un sorpasso all’ultima curva.

Il Torino medita l’inserimento

Juric, manco a dirlo, ne sarebbe felice. Ma per ora non si registra nulla di più che qualche contatto esplorativo. Ilic, nell’ultima stagione, è stato per larghi tratti un punto fermo della mediana a due: ha messo insieme 29 presenze e due gol. Per il Torino, al momento, il centrocampista centrale non è una priorità. Le attenzioni sono rivolte principalmente a chiudere la trattativa per Messias del Crotone, ancora incerta. Ilic rappresenta, più che altro, un’occasione: qualora persistessero le difficoltà nel rinnovo del prestito al Verona, i granata potrebbero anche inserirsi, cercando l’affare.