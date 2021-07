Calciomercato Torino / Nonostante la distanza economica, continuano i contatti tra i granata ed il Crotone per Messias

Una settimana della verità che si è ormai prolungata quella per Messias ed il possibile approdo in granata. C’è infatti ancora distanza tra il Torino e il Crotone, club attuale possessore del cartellino del giocatore che è corteggiato anche da altre società. La sua prima stagione in Serie A si è infatti trasformata in un vero e proprio boom, consentendogli di potersi permettere il tanto atteso salto di qualità. Il futuro resta però ancora in dubbio, così come la destinazione finale, ancora in divenire. A preparazione inziata, Vagnati non può permettersi di perdere altro tempo e vuole infatti intensificare i contatti con i Pitagorici per trovare un accordo in fretta.

Calciomercato Torino: Messias è il profilo ideale per il gioco di Juric

La trequarti resta infatti uno dei settori di campo che Juric vuole rinforzare in vista della nuova stagione e per farlo avrebbe richiesto un giocatore versatile e dalle buone doti tecniche. Messias corrisponde al profilo delineato dal croato, ma ad ora la distanza con il Crotone resta presente. I granata si stanno avvicinando al prezzo, superiore ai 10 milioni, che chiedono i pitagorici: ma non ancora abbastanza. La cessione ormai prossima di Meité al Benfica per 7 milioni potrebbe però fare al caso di Vagnati e contribuire ad alzare l’offerta.

Calciomercato, Torino e Crotone: per Messias proseguono i contratti

Il Toro, reduce da due annate disastrose, non vuole però arrendersi e prosegue imperterrito con la trattativa intavolata ormai da diverso tempo. La scorsa settimana ci sono stati nuovi contatti tra le parte, che potrebbero aumentare data la volontà iniziale dei granata di assicurare a Juric i primi colpi già ad inizio preparazione estiva. Vagnati continua quindi a provarci, facendo leva sul passato dell’attaccante in Piemonte e quindi sull’occasione di tornare dove tutto è iniziato. Resta però viva anche l’alternativa Zajc, giocatore del Fenerbhace, individuato come possibile alternativa al brasiliano.