Calciomercato Torino / Juric attende rinforzi sulla trequarti: per Messias manca ancora la svolta. E Verdi ci prova

Va avanti adagio la trattativa per Junior Messias, mentre in Turchia raccontano di un sondaggio per Miha Zajc. Il Torino continua a cercare un trequartista, mentre in Val Gardena – per ora – Ivan Juric proverà in quella posizione Simone Verdi. Il primo allenamento andrà in scena questa mattina: ieri i granata sono arrivati a Santa Cristina e si sono sistemati nell’hotel che li accoglierà fino al 30 luglio, da oggi saranno in campo alternando la preparazione atletica alle prime prove tattiche.

Warming e gli altri: Juric (per ora) è senza il titolarissimo

Nel 3-4-2-1, per ora, ci sarà un attacco provvisorio. Soprattutto sulla trequarti, là dove il tecnico ha chiesto a Cairo e Vagnati di intervenire con maggiore urgenza. Verdi, Millico, il partente Falque e il nuovo acquisto Warming si alterneranno in quella zona, alle spalle di Sanabria o Zaza. Ma serve più qualità, soprattutto nel dribbling. Il Toro, però, non ha ancora impresso la svolta alla – estenuante – trattativa per Messias, in attesa che il Crotone abbassi le pretese. Il brasiliano piace proprio perché è in grado di saltare l’uomo con facilità (nell’ultima stagione completava in media 2,6 dribbling a partita: dato Fbref.com).

Messias, avanti adagio. E Zajc…

A prezzi più contenuti potrebbe invece approdare in granata Miha Zajc, che gioca al Fenerbhace ma ha appena concluso una stagione in prestito al Genoa. In Turchia sostengono che il Toro abbia effettuato un sondaggio per valutare i costi dell’operazione. E’ un’idea, tra le alternative a Messias. Ma per i rinforzi, Juric aspetterà ancora. Intanto, continuerà a valutare la rosa attualmente a disposizione e a capire chi può ritagliarsi uno spazio nel progetto.