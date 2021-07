Calciomercato Torino / Il Toro punta Miha Zajc, centrocampista che nella scorsa stagione ha militato in prestito al Genoa

In Turchia sono sicuri: il Torino ha puntato gli occhi su Miha Zajc, centrocampista in forza al Fenerbahçe. Il nome del giocatore sloveno, che nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Genoa, sembrerebbe essere finito nell’agenda del ds granata Davide Vagnati. In Italia Zajc non ha indossato solo la maglia del club genovese ma anche quella dell’Empoli, dall’inizio del 2017 fino al gennaio 2019 quando è stato ceduto al club turco dove milita attualmente. Zajc con la maglia del Genoa ha raccolto 31 presenze in serie A, segnando un gol e due presenze in Coppa Italia. Poi è tornato al club gialloblù per lo stipendio molto alto che percepiva. Adesso il Toro sta valutando quali sono le condizioni per portare il centrocampista ex Empoli all’ombra della Mole. Il giocatore sloveno nel frattempo ha riiniziato ad allenarsi con il Fenerbahçe, in attesa di scoprire se il suo futuro sarà di nuovo in Italia oppure no.