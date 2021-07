Via Nkoulou, Sirigu e (forse) Meité: Cairo vuole abbassare il monte stipendi del suo Torino. Con i tre addii risparmierà quasi 5 milioni

Il rimpianto più grande, per Urbano Cairo, è avere ancora a libro paga Marco Giampaolo, l’allenatore che iniziò la stagione passata, salvo poi essere cacciato a metà gennaio, e che costerà circa 29.000 euro a settimana fino a giugno 2022. Un piccolo intoppo, nell’esecuzione della strategia. Il presidente del Torino, nel corso dell’estate, vuole ridurre il monte stipendi della sua società. Ha speso per ingaggiare Juric, che costerà 2 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni, ma oltre a quello ogni mossa sarà effettuata nell’ottica della revisione della spesa. Per il parco giocatori, le cose stanno andando esattamente nella direzione auspicata: Nkoulou e Sirigu sono partiti a zero, ma in due garantiranno un risparmio di 3,5 milioni.

Meité è quasi del Benfica: ecco quanto risparmierà il Torino

Ai due si aggiungerà presto anche Soualiho Meité, in procinto di passare al Benfica a titolo definitivo. Il centrocampista prende, a bilancio, 1,1 milioni a stagione. Così, con tre mosse, il patron si garantirà un risparmio di quasi 5 milioni a fronte di investimenti ben più contenuti: fin qui sono arrivati i soli Berisha – il cui ingaggio si aggira attorno al milione – e Warming, che al Toro costa ben poco.

Falque è il prossimo: poi Cairo aspetterà Juric

I prossimi movimenti di mercato avranno anche questo nord, sulla bussola. I granata stanno provando a piazzare Falque, che ha un contratto in scadenza nel 2022 e prende circa 1,5 milioni a stagione: lo spagnolo piace in Grecia e a Dubai, ma sta aspettando che si concretizzino alcune piste italiane. Le altre decisioni le prenderà Juric, che nei prossimi giorni sceglierà chi tagliare. Cairo aspetta, ma intanto ha raggiunto, assieme a Vagnati, i primi risultati della sessione estiva, che avrà come obiettivo anche quello di ridurre ulteriormente il monte ingaggi. Già nella passata stagione, i granata passarono da essere settimi a ottavi in Serie A nella classifica degli stipendi, abbassando il totale da 54 a 51 milioni.