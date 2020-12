Lobotka, si fa dura: l’ultimo posto non aiuta l’operazione

Calciomercato Torino / I granata hanno bisogno di centrocampisti e Lobotka farebbe al caso loro: da convincere però ci sono giocatore e società

Che al Torino serva un cambiamento a centrocampo è cosa ormai appurata da tempo e il nome che da qualche giorno sta circolando in casa granata è quello di Stanislav Lobotka. Un nome che, come avevamo già avuto modo di raccontare, non solo innalzerebbe e di molto il tasso tecnico della mediana di Giampaolo ma rappresenterebbe anche la figura perfetta per il tecnico, quel palleggiatore che a detta dello stesso Giampaolo manca al Torino. Insomma, l’uomo giusto per rispondere a quelle necessità che da tempo, non solo dalla scorsa sessione di mercato, continuano a non trovare un a risposta in casa Toro. L’idea di portarlo in granata già a gennaio, dunque, di certo stuzzica ma da qui alla fumata bianca, come spesso accade la strada è lunga e non priva di ostacoli.

Il Napoli non vuole cedere. E il giocatore…

Il primo è rappresentato dallo stesso Napoli. La società ha investito molto sul giocatore (20 milioni più 4 di bonus: ne abbiamo parlato qui) non più tardi di un anno fa e pensare di “svendere” un proprio talento è fuori discussione. Per di più a gennaio. I partenopei, infatti, non sembrano particolarmente inclini a lasciar partire le proprie pedine nel mercato invernale e per convincerli servirà senza dubbio un’offerta più che all’altezza. Ma la classica proposta che non si può rifiutare potrebbe comunque non rivelarsi sufficiente.

Lobotka non è la prima scelta di Gattuso

Lobotka non è indubbiamente la prima scelta di Gattuso e le poche partenze da titolare lo dimostrano chiaramente. Tuttavia, nonostante la volontà del giocatore di ritagliarsi più spazio e trovare continuità, convincerlo a lasciare una formazione che lotta (almeno) per un posto in Champions non sarà certo semplice. Soprattutto se il destino è quello di approdare in una squadra che deve risalire la china partendo da un drammatico ultimo posto per puntare alla salvezza.