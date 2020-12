Torino, centrocampisti cercasi: spunta Lobotka - Toro.it

Calciomercato Torino / A Giampaolo servono centrocampisti di qualità: Lobotka del Napoli è tra i nomi tenuti in considerazione da Cairo e Vagnati

In Serie A, quest’anno, non è mai partito titolare. E’ per trovare spazio, che Stanislav Lobotka potrebbe lasciare Napoli a gennaio. Lecito allora che a lui pensi il Torino, alla ricerca (dall’estate scorsa) di centrocampisti che innalzino il tasso qualitativo di un centrocampo privo di palleggiatori. Necessità diverse incrociano i destini, nelle sessioni di calciomercato. Fin qui una trattativa tra granata e partenopei non è iniziata, ma è possibile che Cairo e Vagnati facciano partire una richiesta di prestito con riscatto per assicurarsi le prestazioni del ’94 ex Celta Vigo. Perché il 68 azzurro è tra i nomi in ballo per le entrate.

Il centrocampista cerca spazio: e Giampaolo vuole palleggiatori

Lobotka è un brevilineo di fisico e visione, che in carriera ha giocato sia in un centrocampo a due che a tre. Tatticamente intelligente, lo slovacco era stato acquistato da De Laurentiis nel gennaio di un anno fa. 20 milioni più 4 di bonus, questo l’accordo con cui il presidente campano lo strappò ai galiziani. Non certo spiccioli. Con Gattuso, però, non ha mai trovato continuità d’impiego.

Il Toro del confermato Giampaolo, dal canto suo, ha bisogno di “un’iniezione di qualità”, per dirla con il tecnico. Il quale cerca palleggiatori per attuare il suo calcio, sia per meglio orchestrare la fase offensiva, ma anche per impostare una fase difensiva che contrasti la paura del collettivo. Abbassandosi, perdendo il controllo del match, il Toro ha lasciato punti su punti, soprattutto quando doveva proteggere un vantaggio nel punteggio (23 in tutto: ne abbiamo parlato su queste pagine). Aggiungendo personalità e tecnica, il trend può invertirsi: ma i granata devono agire in fretta.