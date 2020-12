L'agente di Sirigu: "Mercato? Ne parleremo quando sarà il momento" - Toro.it

Luca Branchini, agente di Salvatore Sirigu, ha parlato del suo assistito in merito alle voci che lo vorrebbero sul taccuino della Roma

La società non vuole farne un caso, ma è evidente che la doppia esclusione di Sirigu, contro Roma e Bologna, potrebbe avere delle conseguenze. Anche (e soprattutto) nel prossimo mercato. E così, interpellato proprio sulla sessione invernale dopo la notizia secondo la quale la Roma avrebbe messo gli occhi sul giocatore del Torino, il procuratore del portiere, Branchini, ha detto a Tmw Radio: “Dobbiamo avere rispetto degli interessi della collettività e del gruppo, della squadra. Il momento del Torino è delicato, sta lottando per uscire da una crisi, sta faticando, sarebbe poco opportuno parlarne”. Poi sulle dichiarazioni di Marco Giampaolo: “Mi ha fatto piacere leggere le parole dell’allenatore, che ha riconosciuto l’impegno e la professionalità di Sirigu. Ogni società, ogni allenatore, ricorre alle proprie risorse e conoscenze per invertire il trend. Va rispettato Giampaolo, quando sarà il momento parleremo di altre cose”.