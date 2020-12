Calciomercato Serie A: c’è Cutrone tra le occasioni di gennaio

Patrick Cutrone nella prossima finestra di mercato lascerà Firenze in cerca di un club che punti su di lui

Patrick Cutrone è destinato a lasciare la Fiorentina a gennaio, dato che in viola l’attaccante classe ’98 fatica a trovare spazio e continuità. Ormai è chiaro che Cesare Prandelli, per quanto riguarda il reparto offensivo, è deciso a puntare su Vlajovic. Dopo le esperienze non positive con il Wolverhampton e la Fiorentina, l’attaccante dell’Under 21 azzurra cercherà un club deciso ad investire su di lui. Già diverse società in Italia e in Spagna hanno puntato gli occhi sull’attaccante in forza alla Fiorentina. Per quanto riguarda la Spagna il club che pare abbia inserito il nome di Cutrone tra la lista dei desideri è il Villarreal.

Cutrone piace anche in Italia

Torino, Bologna e Sampdoria ma non solo: tante le squadre che vedono la partenza di Cutrone come un’occasione in sede di mercato. L’attaccante in questa stagione tra Serie A e Coppa Italia ha collezionato 13 presenze senza mai trovare la via del club. Adesso da parte sua c’è voglia di un rilancio in una nuova città e con una nuova maglia. In particolare il Torino già da tempo è sulle sue tracce. Il giocatore è stato vicino ai granata non una ma due volte, in due diversi momenti.

Torino-Cutrone sono stati vicini in passato

Il primo tentativo da parte del club granata di accaparrarsi l’attaccante italiano risale all’estate del 2017, dopo che Cutrone disputò un’ottima stagione con la Primavera del Milan. La seconda volta nel giugno 2018 quando poi le richieste da parte del club rossonero costrinsero il Toro a lasciar perdere. Però adesso potrebbe essere il momento giusto per acquistare l’attaccante viola, anche perché al Toro serve assolutamente una spalla da affiancare a Belotti dato che fino ad adesso Zaza, Verdi e Millico non hanno convinto né Giampaolo né il club granata. A gennaio in casa Toro dovranno esserci diversi rinforzi per portare la squadra lontano dalla zona retrocessione dove adesso si trova inguaiata.