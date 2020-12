Izzo, futuro legato (anche) al modulo: come cambia il mercato - Toro.it

Da cessione sicura, Izzo è ora ad un bivio sul proprio futuro: molto dipenderà dalle scelte tattiche di Giampaolo

Nonostante i tre punti mancati, quella contro il Napoli si può considerare come una vittoria a livello della prestazione offerta dal Torino. Si sono infatti visti molti passi in avanti, soprattutto a livello individuale. Tra coloro che hanno stupito maggiormente in positivo, non può di certo mancare Armando Izzo, autore del gol del vantaggio e di una prestazione pressoché perfetta. Il suo inserimento nel ruolo naturale lo ha visto brillare come un tempo e potrebbe cambiare le cose anche in ottica mercato.

Izzo, tanti segnali positivi contro il Napoli

La partita perfetta. L’abbraccio e l’elogio a fine partita. Diversi i segnali positivi emersi in merito al numero 5 della formazione granata. Dopo un periodo costellato da critiche e poco spazio in campo, Izzo sembrerebbe aver recuperato un po’ di quella fiducia persa dopo un inizio di stagione caratterizzato più da ombre che da luci. Ha ora risposto nel migliore dei modi all’appello lanciato da Giampaolo, che difficilmente se ne priverà d’ora in poi con il 3-5-2.

Toro, il futuro dipenderà dal modulo

Se fino a poco tempo fa era impossibile pensare ad un futuro ancora tinto di granata per il difensore ex Genoa, ora la scelta di lasciare il Toro in fretta può essere messa in discussione (non si può dire lo stesso, invece, per Nkoulou). Molto dipenderà però dal modulo che il tecnico ex Milan sceglierà di adottare maggiormente. Il 4-3-1-2, sistema prediletto fino a questa stagione da Giampaolo, non favorisce affatto Izzo, provato anche come terzino, ma piuttosto deludente in un ruolo non suo. La difesa a 3 lo aiuta invece ad esprimersi al meglio. La palla ora passa perciò al tecnico.