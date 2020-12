Torino, Nkoulou è sempre più un caso

Con Lyanco assente, Giampaolo gli ha preferito Buongiorno: dopo la bocciatura in Torino-Udinese Nkoulou non è più rientrato

I problemi in casa Toro non finiscono mai. E tra questi rientrano anche quelli non strettamente connessi ai risultati raccolti. Diventa sempre più un caso quello che riguarda Nicolas Nkoulou. Il difensore camerunese è sempre più ai margini del progetto di Giampaolo che, contro il Napoli, nonostante l’assenza di Lyanco squalificato, ha preferito dare fiducia a Buongiorno. Fuori dai piani del tecnico, è difficile vedere ancora il granata nel suo futuro.

Toro, l’ultima apparizione di Nkoulou è contro l’Udinese

45 minuti contro l’Udinese per l’ultima apparizione di Nkoulou in campo col Torino, poi la bocciatura all’intervallo non gli ha fatto più ritrovare il campo. Da re della difesa granata, l’ex Lione ha perso ormai il suo posto da titolare. La frattura nata all’inizio della scorsa stagione sembrerebbe non essersi perciò sanata del tutto, facendogli pagare lo spazio sul campo. Giampaolo sta infatti portando avanti una politica che vede favoriti i giovani soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo del Toro. Col Napoli è arrivata l’ennesima conferma, che ha visto Izzo, Bremer e Buongiorno dominare le scene al suo posto.

Nkoulou, rinnovo e campo lontani

La situazione quindi si complica nonostante il ritorno alla difesa a tre a fasi alterne, che lo vedrebbe avvantaggiato, così come la questione rinnovo. Restano tesi i rapporti con la società, intenzionata a prolungargli il contratto inizialmente, ma che ora potrebbe virare su scelte differenti. La panchina contro i partenopei è un segnale forte che lascia pensare ad una separazione delle strade dei due protagonisti. Solo il tempo però darà le risposte.