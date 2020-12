Murru, così il riscatto è difficile: pochi mesi per conquistare la conferma

Murru, pupillo di Giampaolo, gioca poco e per ora non ha convinto il Toro a riscattarlo per 6 milioni a fine stagione

Nicola Murru fino a qui ha raccolto, come tutto il Toro, un rendimento molto deludente. Il difensore sardo classe ’94 è arrivato la scorsa sessione di mercato dalla Sampdoria in prestito, con diritto di riscatto, su richiesta del tecnico Giampaolo che lo aveva già allenato nella sua esperienza in blucerchiato dal 2017 al 2019. Il numero 29 del Toro però al momento non sta convincendo: ad oggi è difficile pensare che il presidente Cairo e il ds Vagnati siano intenzionati ad esercitare il riscatto fissato a 6 milioni. Quindi per ora a fine stagione pare più probabile un suo ritorno a Genova sponda blucerchiata.

Murru, al Torino prestazioni deludenti

Con la maglia granata Murru per il momento ha collezionato solo 7 presenze tra campionato e Coppa Italia. La sua ultima apparizione in campo risale al match tra Torino e Sampdoria, partita che terminò 2 a 2. In quell’occasione il terzino sardo giocò per circa 24′ minuti; da lì in poi Murru non è più sceso in campo. Sicuramente sia il giocatore, sia Giampaolo e anche il club granata si aspettavano tutt’altro rendimento da parte dell’ex blucerchiato. Al netto di quanto raccolto fin qui dal terzino sinistro alla società granata paiono troppi 6 milioni per esercitare il riscatto. Per convincere il Toro a puntare ancora su di lui Murru avrà a disposizione ancora diverso tempo nel 2021, che sta per arrivare.