Nkoulou, con ogni probabilità, lascerà il Torino: il Betis Siviglia è interessato al numero 33 granata

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, il Betis Siviglia ha intenzione di acquistare un difensore centrale indipendentemente dal rinnovo di Mandi. Nella lista dei sette difensori che potrebbero arrivare nel club spagnolo compare il nome di Nkoulou che non rinnoverà il suo contratto con il Torino e, a fine stagione, lascerà con ogni probabilità il club granata. Sulle tracce del difensore camerunese ci sarebbero anche Leeds e Napoli.

La stagione di Nkoulou

Il difensore camerunese in questa stagione ha collezionato 13 presenze tra campionato e Coppa Italia, segnando un gol in serie A nel derby di andata terminato 2 a 1 in favore dei bianconeri. Dopo un periodo di indisponibilità Nkoulou è tornato nella giornata di ieri ad allenarsi in gruppo. Ma alla fine di questo campionato, ormai vicina, ha intenzione di fare le valige, allo scadere della quarta stagione in granata.